В Грязинскую районную больницу Липецка после выброса аммиака на заводе по переработке и заморозке картофеля фри Белая дача попали шесть человек: двое мужчин и четыре женщины. У работников завода было диагностировано острое отравление аммиаком, а у одной женщины — бронхоспазм.

В Грязинскую районную больницу Липецка после выброса аммиака на заводе по переработке и заморозке картофеля фри "Белая дача" попали шесть человек: двое мужчин и четыре женщины.ЧП произошло в ночь на 31 июля. У работников завода было диагностировано острое отравление аммиаком, а у одной женщины — бронхоспазм.Представитель больницы сообщил ТАСС, что они были госпитализированы в отделение терапии в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Вместе с ними прибыл в больницу мастер смены, он не пострадал.По данным Единой дежурной диспетчерской службы Грязинского района информация о выбросе аммиака на предприятии "Белая дача" в ОЭЗ "Липецк" поступила 30 июля в 23:55.В пресс-службе МЧС по Липецкой области заявили, что на данный момент информацией о выбросе аммиака не располагают, а в пресс-службе ОЭЗ "Липецк" сообщили, что предприятие "Белая дача" проводит разбор сложившейся ситуации.