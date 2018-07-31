Мужчина не хотел проходить медосвидетельствование и попытался решить проблему

Мужчина не хотел проходить медосвидетельствование и попытался решить проблемуВ Муроме нетрезвый водитель попытался откупиться от ГИБДД мобильным телефоном, но в итоге попал под уголовное преследование, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Машину «ВАЗ-2112» инспектор остановил ночью 27 июля. 31-летний водитель, по внешним признакам, был нетрезв. Доказать обратное он не захотел и категорически отказался пройти медосвидетельствование.Уже находясь в служебном автомобиле он попытался уладить ситуацию и предложил инспектору «подарить» ему телефон (взамен сотрудник полиции не должен был привлекать его к административной ответственности). Когда Инспектор предупредил нарушителя о последствиях и отказался от «подарка», но тот все равно настойчиво продолжил попытки передать телефон. Инспектор сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.«В настоящее время в отношении 31-летнего фигуранта составлены два административных протокола, а также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)», - сообщили в МВД.