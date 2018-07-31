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<a href="http://33live.ru/novosti/31-07-2018-v-rossii-poyavitsya-svoya-sistema-raspoznavaniya-peshexodov-dlya-avtomobilej.html" target="_blank">В России появится своя система распознавания пешеходов для автомобилей</a> - Российские власти собираются освоить новые технологии безопасности, которые активно применяются в мировом автопроме и позволяют снижать смертность на дорогах. Речь идет о создании собственной системы автоматического обнаружения пешеходов, которая может стать обязательной для всех легковушек в РФ.