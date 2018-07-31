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<a href="http://33live.ru/novosti/31-07-2018-v-sevastopole-posle-obvala-grunta-ruxnuli-dva-dachnyx-doma.html" target="_blank">В Севастополе после обвала грунта рухнули два дачных дома</a> - В Нахимовском районе Севастополя два дачных дома рухнули после обвала грунта береговой линии. Сохраняется угроза для соседних дачных домов товарищества Парус. Местных жителей уже эвакуировали из опасной зоны.