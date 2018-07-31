Три человека погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в американском штате Мэн на границе с Канадой.
Три человека погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в американском штате Мэн на границе с Канадой.
Как передает РИА Новости, об этом сообщило федеральное управление гражданской авиации США.
Трагедия произошла примерно в 11.00 по местному времени (18.00 мск).
Самолет вылетел из канадского города Пемброк в провинцию Остров Принца Эдуарда, при этом часть маршрута проходила через американскую территорию.
Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Начато расследование случившегося.