На то, чтобы привести территории в порядок, есть месяц

На то, чтобы привести территории в порядок, есть месяцСуд обязал чиновников поселков Никологоры и Октябрьское Вязниковского района ликвидировать несанкционированные свалки. Решение опубликовано на сайте Владимирского областного суда.Горы мусора обнаружили на участке в районе улицы Советской поселка Никологоры. Здесь было свалено порядка 20 куб.м. отходов. А за улицей Центральной поселка Лукново на протяжении 200 метров были свалены пакеты с отходами, ветки и крупногабаритный мусор.Как сообщили в суде, административные иски чиновники не оспаривали. У них есть месяц на то, чтобы привести территории в порядок.