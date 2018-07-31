Хозяин мастерской подозревается в распространении наркотиков

Хозяин мастерской подозревается в распространении наркотиковВладимирские полицейские обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению оружия. Хозяина цеха также подозревают в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Внимание правоохранителей привел ранее судимый 45-летний уроженец города Гусь-Хрустальный. Его заподозрили в сбыте героина через так называемые тайники-«закладки».Во время обыска дома у мужчины нашли 88 грамм наркотика, весы и упаковочный материал. Рядом с домом полицейские обнаружили более 150 кустов конопли.«Кроме того установлено, что фигурант причастен к незаконному изготовлению оружия. Правоохранители изъяли из подпольной мастерской патроны и несколько единиц огнестрельного оружия, которое экспертизой признано огнестрельным», - рассказали в ведомстве.Мужчину заключили под стражу, против него возбудили уголовные дела.