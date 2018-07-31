Оперативники УНК регионального УМВД совместно с сотрудниками Управления ФСБ изъяли у фигуранта 88 грамм героина, 152 куста конопли, несколько единиц огнестрельного оружия и патроны.

В июне текущего года в ходе успешной реализации комплекса оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ задержали на территории Судогодского района ранее судимого 45-летнего уроженца города Гусь-Хрустальный.По данным правоохранителей, мужчина причастен к незаконному сбыту на территории области наркотического средства «героин» бесконтактным способом путем организации тайников - «закладок».В ходе обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили и изъяли подготовленную к дальнейшей расфасовке партию героина массой 88 грамм, весы и упаковочный материал. При осмотре прилегающей к дому территории полицейские также обнаружили более 150 кустов конопли, что подтвердили результаты проведенных впоследствии исследований.Кроме того установлено, что фигурант причастен к незаконному изготовлению оружия. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли из подпольной мастерской патроны и несколько единиц огнестрельного оружия, которое экспертизой признано огнестрельным.В настоящее время в отношении 45-летнего мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение или перевозка оружия, его основных частей, боеприпасов). Подозреваемый заключен под стражу.