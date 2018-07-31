В студию Прямого эфира пришла Екатерина Романова – гражданская супруга Сархана Исмаилова, сына некогда влиятельного хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Екатерина – мать его двоих внуков, которые сейчас живут, по сути, в нищете и до недавнего ютились в комнатке при монастыре.

В студию "Прямого эфира" пришла Екатерина Романова – гражданская супруга Сархана Исмаилова, сына некогда влиятельного хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.Екатерина – мать его двоих внуков, которые сейчас живут, по сути, в нищете. До недавнего времени женщине, которая раньше жила практически во дворце, пришлось ютиться с детьми в комнатке при монастыре, и только недавно она смогла снять небольшую квартиру.В монастыре она нашла спасение после того, как внезапно пропали все документы на дома, которые ей подарил отец детей, а дом, где она была прописана, продали без ее ведома.Более того: по словам Екатерины, Сархан пытался отнять у нее детей, но затем матери удалось их вернуть. Однако Екатерина была вынуждена продать всю дорогую одежду и драгоценности, которые у нее некогда были.Чтобы прокормить Руслану и Давида, Екатерина работала в монастыре, сидела со стариками и ждала, что отец детей или хотя бы их дед помогут им.Почему Тельман Исмаилов, который был столь щедр с мировыми знаменитостями, не помогает родным внукам? Почему Екатерина и Сархан не оформили официально свои отношения, и по какой причине расстались? Удастся ли матери внуков бывшего владельца Черкизона достучаться до Сархана и Тельмана Исмаиловых? И на что благословил ее отец Илия из монастыря, куда попала она после того, как бывший гражданский муж забрал у Екатерины детей?Обсуждение этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".