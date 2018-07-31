В тюрьме французского города Салон-де-Прованс на юго-востоке страны заключенный, осужденный за терроризм, взял в заложницы медсестру. Преступник угрожает женщине самодельным оружием. С ним ведут переговоры, создан кризисный штаб.

В тюрьме французского города Салон-де-Прованс на юго-востоке страны заключенный, осужденный за терроризм, взял в заложницы медсестру. Преступник угрожает женщине самодельным оружием. С ним ведут переговоры, создан кризисный штаб, сообщает ТАСС.На место событий стянуты спецподразделения полиции Марселя. По некоторым данным, злоумышленнику дали несколько сроков за применение насилия.Неназванному осужденному удалось провернуть задуманное, несмотря на повышенные меры безопасности, принятые во французских тюрьмах после дерзкого побега из тюрьмы в департаменте Сена и Марна.Ранее сообщалось, что грабитель-рецидивист Редуан Фаид, отбывавший 25-летний срок, с помощью пособников сбежал из места заключения. Для бегства он воспользовался вертолетом. Преступника безуспешно ищут уже целый месяц.