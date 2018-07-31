На нарушителя составили семь протоколов

На нарушителя составили семь протоколовВо Владимире инспекторам ДПС пришлось устроить погоню за мотоциклистом, который не захотел останавливаться по их требованию, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Спортивный мотоцикл «Honda» правоохранители заметили в районе Владимирского химического завода на улице Большая Нижегородская. Водитель не захотел общаться с инспекторами и ударил по газам, началась погоня. Правда, недолгая: спустя 4 минуты его блокировали. Тогда и выяснилась причина побега - 40-летний мотоциклист не имел прав с нужной категорией и документов на своего «железного коня».«Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина грубо нарушал ПДД, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения. Он четырежды проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», - добавили в МВД.Лихача отстранили от управления транспортными средствами и выписали на него семь протоколов об административных правонарушениях. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.