В отношении водителя, грубо нарушившего ПДД, составлено семь административных протоколов.

Сегодня, днем 31 июля, в районе Владимирского химического завода на улице Большая Нижегородская инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владимиру предприняли попытку остановить двигавшийся по автодороге спортивный мотоцикл «Honda». Напомним, на территории региона проходит оперативно-профилактическая операция «Скутер».Водитель проигнорировал требование полицейских и только увеличил скорость, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС. Спустя четыре минуты преследования мотоциклист был блокирован.Госавтоинспекторы установили, что водитель – 40-летний житель города Владимира, управлял транспортным средством не имея прав соответствующей категории, а также без документов на мотоцикл.Кроме того, пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина грубо нарушал ПДД, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения, – четырежды проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.За рулем местный житель находился в трезвом состоянии. В настоящее время инспекторами ГИБДД в отношении 40-летнего мужчины составлено в общей сложности семь протоколов об административных правонарушениях. Он отстранен от управления транспортными средствами, мотоцикл помещен на штрафстоянку.