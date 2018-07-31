Полицейские изъяли у двоих жителей города Юрьев-Польский героин, у жителя города Собинка – синтетический наркотик.

27 июля текущего года сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города Юрьев-Польский был остановлен автомобиль, в салоне которого находились 40-летний и 38-летний местные жители, подозреваемые в незаконном хранении наркотического средства.В ходе досмотра у мужчин полицейские обнаружили прозрачные пакетики с неизвестным веществом белого цвета. Содержимое было направлено на исследование. Как установили эксперты, в пакетиках находился героин, массой 2, 69 грамма.Следственным отделением Юрьев-Польского ОМВД в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Аналогичное уголовное дело возбуждено следственным отделением ОМВД России по Собинскому району в отношении 24-летнего жителя Собинки.Местный житель был задержан оперативными сотрудниками полиции 20 июля текущего года. В карманах одежды задержанного полицейские обнаружили и изъяли синтетический наркотик массой 0,80 грамма, что подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.