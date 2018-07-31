По мнению пронырливых журналистов, Константин Хабенский обновил зубы. Репортеры обратились за комментарием к врачу-стоматологу.

По мнению пронырливых журналистов, Константин Хабенский обновил зубы. Репортеры обратились за комментарием к врачу-стоматологу.Стоматолог Светлана Кавацюк убеждена, что Константин Хабенский перенес реставрацию зубов, однако работа оказалась такой искусной, что специалист не смогла разобраться, с помощью чего – виниров, коронок или фотополимеров – был достигнут необходимый результат."Фотополимеры – самый дешевый вариант. При реставрации восстанавливают анатомическую и функциональную целостность. Этого при правильном уходе хватает лет на 15. Но каждые полгода следует посещать врача", – сообщил специалист.Дантист компетентно отметил, что при использовании фотополимеров, как правило, не бывает осложнений, поэтому Хабенскому не нужно беспокоиться об этом. Максимум, что может случиться, – скол винира, но, по словам эксперта, стоматолог это быстро исправит."Перед реставрацией никаких обследований проводить не нужно – в десну же нет вмешательства. Однако если имеется кариес, его стоит предварительно вылечить. Вполне возможно, Хабенский также исправил прикус", – цитирует врача .Репортеры выяснили, что первое время Константину было непривычно ходить с новыми зубами. Говорят, популярный артист обновил только передние зубы, задние оставив без врачебного вмешательства. Как выяснилось впоследствии, зря. "Около месяца назад на съемочной площадке "Метода-2" у Хабенского стрельнуло в нижнем зубе. К сожалению, плотный график не позволил Хабе экстренно обратиться к врачу", – рассказали журналистам в киногруппе.