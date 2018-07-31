Объем резервов по негосударственному пенсионному обеспечению вырос до 3,5 млрд рублей

Объем резервов по негосударственному пенсионному обеспечению вырос до 3,5 млрд рублейПо итогам первого полугодия 2018 года ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию на 32% - до 189,2 млрд рублей.Объем резервов по негосударственному пенсионному обеспечению вырос до 3,5 млрд рублей (прирост - 6%). Размер имущества на отчетную дату составил 195,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 29%.Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала:«Наша стратегия предусматривает поступательный рост показателей за счет привлечения клиентов в рамках обязательного пенсионного страхования, а также развития негосударственного пенсионного обеспечения. Рост объема накоплений в первом полугодии обусловлен положительными итогами переходной кампании 2017 года, резервы увеличились за счет развития сотрудничества с работодателями по корпоративным пенсионным программам».Реклама