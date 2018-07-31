Хлопок, густой дым и взрыв батареи с последовавшим за ним возгоранием – камера запечатлела сбой во время зарядки электрического самоката, поставленного хозяевами в жилой комнате. Отец и дочь, находившиеся в помещении, успели эвакуироваться в безопасное место.

Камера, установленная в комнате, запечатлела момент взрыва и последовавшего за ним пожара, предположительно произошедшего в квартире жителя Китая вечером в воскресенье, 29 июля.На записи видно, что во время зарядки электрического самоката, поставленного в помещении, произошел сбой.После хлопка из транспортного средства повалил густой дым, а затем произошел взрыв батареи и возгорание.За считанные мгновения до обострения ситуации отец успел схватить маленькую дочь и покинуть опасное место. Третий "очевидец" инцидента – собака, эвакуировалась самостоятельно.