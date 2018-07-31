Китайская компания Xiaomi готовит к запуску новую линейку флагманских смартфонов под брендом Pocophone. Откроет серию модель F1: она получит систему жидкостного охлаждения, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и окажется самым дешевым на рынке смартфоном с флагманским мобильным чипом SD845.

Китайская компания Xiaomi готовит к запуску новую линейку флагманских смартфонов под брендом Pocophone. Откроет серию модель F1: она получит систему жидкостного охлаждения, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и окажется самым дешевым на рынке смартфоном с флагманским мобильным чипом SD845.Также Pocophone F1 приписывают наличие 6–8 гигабайт оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ встроенного хранилища. Сзади будет установлена 12-мегапиксельная камера, которую дополнит второй 5-мп датчик (с размером пикселя 1,4 мкм) для измерения глубины пространства.Разрешение "фронталки" составит 20 мп. Как сообщает GSMArena со ссылкой на сертификат, выданный устройству организацией Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), датчик F1 будет поддерживать технологию Super Pixel. Эта система объединяет четыре соседних пикселя в один большой пиксель, позволяя сенсору захватывать больше света в условиях тусклого освещения и снижать уровень шумов.Рядом расположатся инфракрасный прожектор и ИК-камера с функциями искусственного интеллекта, которая сможет "узнавать" владельца смартфона в лицо даже в темное время суток. Управляться Pocophone F1 будет операционной системой MIUI 10.∎Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски читайте такжеКак ожидается, первой новинку Xiaomi начнут продавать с странах Восточной Европы. Позднее аппарат появится в Индии и на других рынках. По неподтвержденным данным, модель с 6/64 ГБ обойдется в 420 евро, вариант с 8/128 ГБ — в 460 евро.