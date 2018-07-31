Обновили музей органов безопасности. Специально для журналистов сотрудники регионального ФСБ провели экскурсию по экспозициям, которые не посетишь без специальной заявки. Некоторые экспонаты в этом году выставили впервые. Как попасть в закрытый музей и что там можно увидеть - узнала Маргарита Махрова.

Обновили музей органов безопасности. Специально для журналистов сотрудники регионального ФСБ провели экскурсию по экспозициям, которые не посетишь без специальной заявки. Некоторые экспонаты в этом году выставили впервые. Как попасть в "закрытый" музей и что там можно увидеть - узнала Маргарита Махрова.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Чтобы попасть в этот музей нужно предъявить документы на входе и обязательно сдать свои мобильные телефоны и записывающие устройства в специальную ячейку. Ведь мы пришли в непростой музей, а в музей истории органов безопасности".От архивных документов и редких фотографий до оружия и наград сотрудников органов безопасности. Сегодня журналистам презентовали совершенно новую экспозицию - кабинет сотрудника ГубЧК, или губернской Чрезвычайной Комиссии. Фактически, ГубЧК - была одной из первых организаций Советской России, которая сочетала роль МВД и госбезопасности с функциями разведки и контрразведки. Так кабинет сотрудника выглядел в 20-х годах прошлого века. Ничего лишнего - только самое необходимое для работы. Большинство экспонатов, представленных здесь ранее не выставлялись.Андрей Соловьёв, руководитель музейного образования "Музей истории органов безопасности Владимирской области": Данные экспонаты собраны из тех предметов, которые долгие годы служили в управлении. Обязательно должны быть стол-стул, ручка или карандаш, ну и связь, без неё тоже никуда не денешься. Минимальные возможности-то были. Бумага, если посмотреть дела, иногда обёрточная попадается, на обороте писали, время-то было небогатое".Одна из главных задач новой экспозиции - рассказать историю органов госбезопасности в лицах. К примеру, на этом фото Тимофей ШеенкОв - настоящий герой. В Первую Мировую войну получил 4 Георгиевских креста. Во Владимирский ГУБЧК пришёл в 1918. Геройски погиб через 5 лет, подавляя бесчинства в Средней Азии. Интересных и героических историй, сохранённых в музее немало. Трудно поверить, но эти экспозиции в здании управления ФСБ появились всего год назад. Зал чекистской славы перестал вмещать экспонаты и появилась идея расширить его до музея. Тем более, что в этом году исполнилось 100 лет с момента образования органов безопасности в нашем регионе. В юбилейный год сотрудники ФСБ хотят стать более открытыми для любителей истории. Стали проводить выездные выставки с редкими экспонатами музея. Необычные экспозиции уже увидели жители Коврова и владимирцы - в Центре пропаганды изобразительного искусства.Андрей Соловьёв, руководитель музейного образования "Музей истории органов безопасности Владимирской области": "Почему выездные выставки? Ну, вы прекрасно понимаете, что музей ведомства находится в здании управления, сюда народу попасть довольно-таки сложно: можно, но это связано с некоторыми проблемами. Поэтому, хотелось бы, чтобы нашу историю знали как можно больше людей. Хотелось бы, чтобы о нашей истории знали как можно больше жителей области и её гостей".В среднем со стационарными экспозициями музея знакомится где-то по 200 человек в год. В основном - школьники и студенты. Если же и вам хочется попасть в музей - это возможно. Нужно оставить заявку на сайте регионального управления, указать свои данные и контактный телефон.