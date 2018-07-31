Едва не погибла. В Судогодском районе 12-летняя девочка упала с высоты более 5 с половиной метров. По данному факту уже начата доследственная проверка. Как сообщает Следком, девочка с родителями приехала из Владимира в Судогодский район на отдых к родным; вместе с друзьями пришла на заброшенную ферму. Забралась на крышу. Шиферное покрытие не выдержало, и ребёнок полетел вниз.

Едва не погибла. В Судогодском районе 12-летняя девочка упала с высоты более 5 с половиной метров. По данному факту уже начата доследственная проверка. Как сообщает Следком, девочка с родителями приехала из Владимира в Судогодский район на отдых к родным; вместе с друзьями пришла на заброшенную ферму. Забралась на крышу. Шиферное покрытие не выдержало, и ребёнок полетел вниз. С множественными травмами пострадавшую доставили в детскую ОКБ, где врачи оказывают ей медпомощь. Тяжёлое состояние девочки удалось стабилизировать. Уголовное дело будет возбуждено по статье "халатность". Виновным в этом деле, скорее всего, будет кто-то из местных чиновников. Поскольку именно местная власть должна проводить ревизию бесхозных, аварийных, а также недостроенных объектов. В данном случае - доступ на заброшенную ферму был свободным. Ограждение и предупреждающие знаки отсутствовали.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Ответственны должны быть местные власти, потому что вся территория, кто бы на ней не располагался, частник - не частник, муниципальные это объекты, полная ответственность за территорию лежит на местной власти".По инициативе следователей, губернатор Орлова почти год назад своим постановлением обязала муниципальные образования выявлять опасные объекты и производить их консервацию. Но как мы видим, распоряжение это проигнорировано. Только в центре Владимира, месяц назад официальный представитель Следкома и Уполномоченный по правам ребёнка показали журналистам три опасных объекта, доступ на которые открыт. Между тем, по линии Следственного комитета за последние пять лет зафиксировано семь несчастных случаев с детьми именно на заброшенных объектах. Четверо подростков погибли.