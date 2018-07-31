Европейский союз во вторник, 31 июля, ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Комментируя новые ограничительные меры, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад преследует тех, кто занимается реализацией инфраструктурных проектов на полуострове.

Европейский союз во вторник, 31 июля, ввел санкции противкомпаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Комментируя новыеограничительные меры, пресс-секретарь министерства иностранных дел России МарияЗахарова заявила, что Запад преследует тех, кто занимается реализациейинфраструктурных проектов на полуострове.По ее словам, санкции против участвовавших в возведениимоста компаний являются "подрывной политикой" против крымчан.Как отметила официальный представитель российского МИДа,Запад действует последовательно: поощряет тех, кто блокирует полуостров и преследуеттех, кто занимается строительством объектов инфраструктуры на его территории.Захарова напомнила об инициированной в недавнем прошлом властями Украиныэнергоблокаде полуострова.Новые санкции Евросоюза направлены против организаций,занимавшихся строительством путепровода через Керченский пролив. Среди них -ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО"Мостотрест" и ряд других структур.Введенным ограничениям обрадовался президент Украины ПетрПорошенко. На своей странице в социальной сети Twitter Он поприветствовалрешение Брюсселя и назвал возведение моста "незаконным".Между тем самих строителей санкционные конвульсии Запада неочень волнуют. В инфоцентре "Крымский мост" заявили, что новыеограничения не повлияют на реализацию инфраструктурных проектов в Крыму.Путепровод через Керченский пролив – одно из крупнейших сооружений подобного родав Европе. Его строительство началось после исторического воссоединенияполуострова с Россией в 2014 году. Первые автомобили по мосту поехали вмае этого года, когда его торжественно открыл президент Владимир Путин.На этом реализация мегапроекта не закончена. Строителипродолжают возведение железнодорожной части моста. Предполагается, что онабудет сдана в эксплуатацию в течение следующего года.