Европейский союз во вторник, 31 июля, ввел санкции против
компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Комментируя новые
ограничительные меры, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария
Захарова заявила, что Запад преследует тех, кто занимается реализацией
инфраструктурных проектов на полуострове.
Европейский союз во вторник, 31 июля, ввел санкции против
компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Комментируя новые
ограничительные меры, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария
Захарова заявила, что Запад преследует тех, кто занимается реализацией
инфраструктурных проектов на полуострове.
По ее словам, санкции против участвовавших в возведении
моста компаний являются "подрывной политикой" против крымчан.
Как отметила официальный представитель российского МИДа,
Запад действует последовательно: поощряет тех, кто блокирует полуостров и преследует
тех, кто занимается строительством объектов инфраструктуры на его территории.
Захарова напомнила об инициированной в недавнем прошлом властями Украины
энергоблокаде полуострова.
Новые санкции Евросоюза направлены против организаций,
занимавшихся строительством путепровода через Керченский пролив. Среди них -
ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО
"Мостотрест" и ряд других структур.
Введенным ограничениям обрадовался президент Украины Петр
Порошенко. На своей странице в социальной сети Twitter Он поприветствовал
решение Брюсселя и назвал возведение моста "незаконным".
Между тем самих строителей санкционные конвульсии Запада не
очень волнуют. В инфоцентре "Крымский мост" заявили, что новые
ограничения не повлияют на реализацию инфраструктурных проектов в Крыму.
Путепровод через Керченский пролив – одно из крупнейших сооружений подобного рода
в Европе. Его строительство началось после исторического воссоединения
полуострова с Россией в 2014 году. Первые автомобили по мосту поехали в
мае этого года, когда его торжественно открыл президент Владимир Путин.
На этом реализация мегапроекта не закончена. Строители
продолжают возведение железнодорожной части моста. Предполагается, что она
будет сдана в эксплуатацию в течение следующего года.