Популярный артист Владимир Новиков стал героем передачи Бориса Корчевникова Судьба человека на телеканале Россия 1. Актер откровенно рассказал о личной жизни.

Популярный артист Владимир Новиков стал героем передачи Бориса Корчевникова"Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Актер откровенно рассказал о личнойжизни.Новиков поведал, что женился 16 раз, причем 15 из них – его избранницейстановилась одна и та же женщина по имени Елена. По словам знаменитости, вбольшинстве случаев виновником разводов становился он сам. Признание артиста шокировало ведущего Бориса Корчевникова.Жена постоянно ревновала его к хорошеньким партнершам, причемее опасения часто были безосновательными. Однако артист отмечает, чтодействительно влюблялся в "в разных красивых актрис".Владимир вспоминает, что изменения статуса их отношений частобыли только поводом, чтобы "собрать друзей и посмеяться". Однако семейныйдуховник осудил супругов за такое поведение и призвал скорее повенчаться. Артистпоследовал совету и пара после четверти века неспокойной совместнойжизни принесла обет вечной любви, но вскоре супруга актера умерла.Новиков с трудом переживал утрату. Чтобы избавится от боли итоски он сжег все фотографии Елены. "Я держался, но это был такой порыв —начать всю жизнь снова. Мне было очень тяжело", – говорит он. У Владимира и Елены не было совместных детей. Артист принялсына возлюбленной от первого брака как родного.Добавим, что у артиста было две супруги. Первый раз онженился еще в студенческую пору, поэтому этот брак был недолгим. По слухам, Новиков нашел новую пассию, однако имя возлюбленной актер держит в секрете.