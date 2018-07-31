Популярный артист Владимир Новиков стал героем передачи Бориса Корчевникова
Судьба человека на телеканале Россия 1. Актер откровенно рассказал о личной
жизни.
Популярный артист Владимир Новиков стал героем передачи Бориса Корчевникова
"Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Актер откровенно рассказал о личной
жизни.
Новиков поведал, что женился 16 раз, причем 15 из них – его избранницей
становилась одна и та же женщина по имени Елена. По словам знаменитости, в
большинстве случаев виновником разводов становился он сам. Признание артиста шокировало ведущего Бориса Корчевникова.
Жена постоянно ревновала его к хорошеньким партнершам, причем
ее опасения часто были безосновательными. Однако артист отмечает, что
действительно влюблялся в "в разных красивых актрис".
Владимир вспоминает, что изменения статуса их отношений часто
были только поводом, чтобы "собрать друзей и посмеяться". Однако семейный
духовник осудил супругов за такое поведение и призвал скорее повенчаться. Артист
последовал совету и пара после четверти века неспокойной совместной
жизни принесла обет вечной любви, но вскоре супруга актера умерла.
Новиков с трудом переживал утрату. Чтобы избавится от боли и
тоски он сжег все фотографии Елены. "Я держался, но это был такой порыв —
начать всю жизнь снова. Мне было очень тяжело", – говорит он. У Владимира и Елены не было совместных детей. Артист принял
сына возлюбленной от первого брака как родного.
Добавим, что у артиста было две супруги. Первый раз он
женился еще в студенческую пору, поэтому этот брак был недолгим. По слухам, Новиков нашел новую пассию, однако имя возлюбленной актер держит в секрете.