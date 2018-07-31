Пользователи мессенджера столкнулись с появлением в списке контактов нового абонента под никнеймом Momo. Неизвестный номер появляется в базе телефона самостоятельно.

Пользователи мессенджера столкнулисьс появлением в списке контактов нового абонента под никнеймом Momo.Неизвестный номер появляется в базе телефона "самостоятельно".Вместо фотографии у Momo – изображение зловещей девушки-курицы.Голова и верхняя часть туловища монстра – женские, а ниже можнозаметить птичьи лапы.Вирус может присылать абоненту новости и снимки шокирующего содержания, позвонить по видеосвязи и дажеприслать пользователю его собственное фото. Во время общения Momo автоматически переходит на язык собеседника, сообщаетОригинальный номерMomo, зарегистрированный в Японии,не выходил в онлайн с 11 июля. Не исключено,что могут появиться клоны бота. От жуткого вируса уже пострадали в Испании,Мексике и ряде других стран. Пользователи предположили, что вирус распространилияпонские хакеры или PR-специалисты, которые пытаются раскрутить одиниз фильмов ужасов.Между тем WhatsApp обзавелся функцией групповых звонков. Чтобыпригласить к общению нового человека, достаточнонажать кнопку "добавить пользователей" во время разговора, сообщаетТеперь водной беседе параллельно могут участвовать четыре пользователя. Кроме того,групповые звонки будут оснащены шифрованием end-to-end.