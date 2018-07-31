Пользователи мессенджера столкнулись
с появлением в списке контактов нового абонента под никнеймом Momo.
Неизвестный номер появляется в базе телефона самостоятельно.
Пользователи мессенджера столкнулись
с появлением в списке контактов нового абонента под никнеймом Momo.
Неизвестный номер появляется в базе телефона "самостоятельно".
Вместо фотографии у Momo – изображение зловещей девушки-курицы.
Голова и верхняя часть туловища монстра – женские, а ниже можно
заметить птичьи лапы.
Вирус может присылать абоненту новости и снимки шокирующего содержания, позвонить по видеосвязи и даже
прислать пользователю его собственное фото. Во время общения Momo автоматически переходит на язык собеседника, сообщает
Оригинальный номер
Momo, зарегистрированный в Японии,
не выходил в онлайн с 11 июля. Не исключено,
что могут появиться клоны бота. От жуткого вируса уже пострадали в Испании,
Мексике и ряде других стран. Пользователи предположили, что вирус распространили
японские хакеры или PR-специалисты, которые пытаются раскрутить один
из фильмов ужасов.
Между тем WhatsApp обзавелся функцией групповых звонков. Чтобы
пригласить к общению нового человека, достаточно
нажать кнопку "добавить пользователей" во время разговора, сообщает
.
Теперь в
одной беседе параллельно могут участвовать четыре пользователя. Кроме того,
групповые звонки будут оснащены шифрованием end-to-end.