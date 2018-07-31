Страшная история об убийстве тремя москвичками собственного отца Михаила Хачатуряна обрастает неожиданными деталями. Пока девочки рассказывают о зверствах папы, друзья и сын покойного дают совершенно противоположные данные. Якобы юные барышни купались в роскоши, а отец их баловал как только мог.

Страшная история об убийстве тремя москвичками собственного отцаМихаила Хачатуряна обрастает неожиданными деталями. Пока девочки рассказывают о зверствах папы, друзья и сын покойного дают совершенно противоположные данные. Якобы юные барышни купались в роскоши, а отец их баловал как только мог."Наша семья давно дружит с Михаилом Хачатуряном. И когда про него говорят – "святой человек" это не пустые слова", – сообщил близкий друг семьи покойного, рекордсмен книги рекордов Гинесса Брюс Хлебников.По словам приятеля, погибший занимался благотворительностью. Многим людям он очень сильно помог в жизни. "Когда его убили, у него дома сразу собралась толпа людей – друзья, знакомые, родственники, земляки. Все рыдали. Никто не мог поверить, что убийство с особой жестокостью совершили его родные дочери", – отметил Хлебников.Когда спортсмен поднялся в квартиру друга он пришел в ужас, все было залито кровью. "Насколько я понял, Михаил задремал в своем любимом кресле-качалке, когда одна их сестер нанесла ему первые удары по голове. Он отключился. Потом пришел в себя и пополз к двери. На лестничной клетке стал звать на помощь. Тогда подлетели остальные девицы. Били его по голове молотком и перерезали ему горло", – вспоминает страшные события Брюс.Друг уверен, что о зверствах отца девочка солгали. "Хачатурян, как любой армянин, был строгим, но не деспотом. Он души не чаял в своих дочерях, всегда говорил об этом. А как он их баловал, вы даже представить не можете", – рассказал Хлебников.А вот сами дочки были не такими милыми, как Михаил. Девочки росли мажорками. "Все, что могло быть у золотой молодежи – у девушек было. Недавно он звонил мне, советовался, какую машине купить старшей дочери. Знал, что я разбираюсь в машинах. Он не жалел денег им на шмотки и побрякушки. Девочки носили самые модные вещи, покупали новые айфоны, у них были все гаджеты, какие только хотели. Они не знали ни в чем отказа", – пояснил Брюс.При этом по отношению к отцу москвички вели себя потребительски. "Дома они палец о палец не ударяли, жили в свое удовольствие. Когда Михаил захворал, они даже ленились за ним ухаживать. Хачатурян жаловался, что ни одна даже стакан воды не поднесла", – цитирует Хлебникова.Не верит друг покойного и в версию сестер о самообороне. По его словам, Михаил был слишком слаб, что бы причинить физический ущерб детям. "Он часто лежал в больницах. У него тяжелая форма сахарного диабета. Он из машины еле выходил. По лестнице один проем поднимался, а потом стоял и отдыхал. Ну как он мог их бить? Эти три девушки сами по себе крепкие барышни, и не робкого десятка. Они бы ему дали отпор в случае чего", – рассказал товарищ покойного.Хлебников не отрицает, что характер у Михаила был вспыльчивый, он мог накричать на девочек. "Если бы он кого-то из них пальцем тронул, они могли бы запросто дать ему отпор, заявление в полицию написать, заступиться друг за друга, уйти из дома в конце концов, пожаловаться брату. Но ничего подобного не происходило", – заметил Брюс.Отметим, что полиция провела проверку и не нашла фактов обращения трех сестер с жалобами на домашнее насилие. "Информация, размещенная в некоторых СМИ, о том, что в полицию неоднократно поступали жалобы граждан о противоправных действиях в квартире дома 56 по Алтуфьевскому шоссе, где 28 июля 2018 года в результате причинения телесных повреждений погиб гражданин, не соответствует действительности", – говорится в заявлении столичного управления МВД.В свою очередь член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в беседе с Dni.Ru также выразил озабоченность произошедшим. Общественник недоумевает, почему из всех доступных методов прекращения домашнего насилия дети осознанно выбрали убийство."Знаете, это конечно ужасающая история. Отец тиран, отец изверг это безусловно страшно. Но теперь девочки наверняка получат приличные сроки за это убийство. На жестокость нельзя отвечать жестокостью. Им нужно было обратиться к взрослым за советом, идти в полицию, обязательно рассказать в школе о том, как себя ведет отец. А они решили уподобиться ему и ответили насилием на насилие. И я бы возможно понял, если бы это убийство произошло в момент самозащиты, там не до логики, там срабатывают совсем другие инстинкты, но речь идет об убийстве во сне", – заявил Манукян.Напомним, трагедия разыгралась в обычной московской квартире 27 июля. Три сестры нанесли родному отцу несколько десятков ножевых ранений. Одна из них – в сердце – оказалась смертельной. Девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, якобы тот долгое время причинял им страдания.Есть информация, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.