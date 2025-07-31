Средний размер пенсионных выплат для железнодорожников составляет 28,5 тысяч рублей.

В преддверии Дня железнодорожника, отмечаемого 3 августа, региональное обращает внимание на возможность досрочного выхода на пенсию для работников железной дороги. Утверждается, что изменения в пенсионной системе не затронули эту категорию граждан. Средний размер пенсионных выплат для железнодорожников составляет 28,5 тысяч рублей.Сообщается, что в 2023 году Отделение Соцфонда назначило страховую пенсию по старости досрочно 88 работникам стальных магистралей. Всего во Владимирской области насчитывается 2500 досрочных пенсионеров из числа железнодорожников, 730 из которых продолжают трудовую деятельность.В пресс-службе регионального Отделения СФР пояснили, что досрочное назначение пенсии железнодорожникам доступно мужчинам, достигшим 55 лет и имеющим стаж в отрасли не менее 12 лет 6 месяцев, и женщинам в возрасте 50 лет с профессиональным стажем не менее 10 лет.Условием также является страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.Утверждается, что правом досрочного выхода на пенсию обладают работники локомотивных бригад, а также сотрудники, занимающиеся организацией перевозок и обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте и в метрополитене, такие как машинисты и их помощники, диспетчеры, дежурные, монтеры пути, механики поездов, слесари по ремонту подвижного состава, электромонтеры, электромеханики и другие специалисты.