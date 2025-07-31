Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

Во Владимирской области с октября 2025 года начнет работу государственное юридическое бюро, где жители смогут получить бесплатную юридическую помощь. сообщило о принятом решении о создании бюро и активной подготовке к его открытию.Бюро будет оказывать поддержку тем, кто имеет законное право на бесплатные юридические консультации. Граждане смогут получить советы по сложным жизненным вопросам, помощь в подготовке необходимых документов, а в определенных случаях – и представительство в суде или других учреждениях. Кроме того, бюро планирует организовывать информационные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения.Право на бесплатную юридическую помощь закреплено за определенными категориями граждан, включая ветеранов, инвалидов I и II групп, детей-сирот, малоимущие семьи, пенсионеров и лиц, желающих усыновить ребенка. В регионе также расширили этот список, включив в него инвалидов III группы, беременных женщин и лиц, воспитывающих детей в возрасте до трех лет.Открытие данного бюро сделает Владимирскую область 62-м регионом России, где будет функционировать подобная структура.