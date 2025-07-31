С 4 августа платные парковки в центре Владимира заработают в штатном режиме. Пилотный проект завершили, он продлился с октября 2024 года по июль 2025-го. Результаты организации стоянок, взимающих

С 4 августа платные парковки в центре Владимира заработают в штатном режиме. Пилотный проект завершили, он продлился с октября 2024 года по июль 2025-го. Результаты организации стоянок, взимающих плату, оказался положительным, рассказал глава города Дмитрий Наумов. В эксперименте участвовали четыре небольшие улицы: 1-я Никольская, Девическая, Княгининская и Никитская. С понедельника взимание платы за стоянку распространится