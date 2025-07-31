Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело против гражданина Армении, которого обвиняют в серии краж из строящихся частных домов. Мужчина подозревается в совершении 11 ..

Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело против гражданина Армении, которого обвиняют в серии краж из строящихся частных домов. Мужчина подозревается в совершении 11 преступлений на территории Суздальского и Судогодского районов.следствия, с июня 2020 года по август 2022 года ранее судимый злоумышленник выбирал объекты, наблюдал за ними, и, убедившись в отсутствии людей, проникал на территорию. Его добычей становилось всё, что он мог унести: от сварочных аппаратов и бензопил до газовых котлов, душевых систем, камер видеонаблюдения и даже простой крестовой отвёртки.Общий ущерб, причиненный этими кражами, превысил 600 тысяч рублей.Изначально обвиняемый полностью признавал свою вину и подробно рассказывал о совершённых преступлениях. Однако позже он отказался от показаний, признав причастность только к одному эпизоду. Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.