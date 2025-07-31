С помощью карты пользователи могут осуществлять различные банковские операции.

ВТБ расширил доступ к карте «СВОи»*, предоставив возможность оформления электронного удостоверения ветеранам боевых действий из Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры.Карта «СВОи» объединяет функции ветеранского удостоверения и банковской карты, позволяя ее владельцам получать все положенные федеральные и региональные льготы, а также денежное довольствие и дополнительные выплаты.С помощью карты пользователи могут осуществлять различные банковские операции: оплачивать товары и услуги, снимать наличные без комиссии, а также получать заработную плату или военную пенсию. Кроме того, владельцы карты могут воспользоваться повышенными процентными ставками по накопительным счетам и вкладам.Дополнительно владельцам карты «СВОи» в ВТБ открыт бесплатный доступ к сервису «Телемедицина Плюс», который включает круглосуточные онлайн-консультации врачей, а также психологическую и юридическую помощь. Услуга онлайн-консультации врачей доступна не только для держателей карты, но и для членов их семей.Карта «СВОи» действует на территории России. Оформить ее могут ветераны боевых действий из силовых ведомств страны - Министерства обороны, ФСИН, МВД, Росгвардии, а теперь также МЧС, Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры.*КАРТА «СВОИ» ДОСТУПНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС «ВЕТЕРАН» ОТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВ. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СК «СОГАЗ» И ДОСТУПНО ВЕТЕРАНАМ И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ В ФОРМЕ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» И ДОСТУПНО ТОЛЬКО ВЕТЕРАНАМ. ОПЦИЮ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА ПЛЮС» НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ ВТБ, СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПЦИИ – 0 РУБ. С ПОДРОБНОСЯМИ ПО КАРТЕ «СВОИ», СПИСКУ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ВЕДОМСТВ И ОПЦИИ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА ПЛЮС» МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ: VTB.RU/SVOI. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ - 0 РУБ.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000