Своей вины мать так и не признала.

История, от которой кровь стынет в жилах, развернулась в Коврове. В октябре 2024 года соседи многоквартирного дома столкнулись с шокирующей находкой: в палисаднике, недалеко от жилых окон, в коробке было обнаружено тело годовалого малыша. Как оказалось, оно пролежало там около двух недель, а до этого — больше месяца в съемной квартире. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Был похож на папуМестная жительница Ирина, чьи окна выходят на место происшествия, рассказала, как наткнулась на страшную находку. Сначала она заметила грязную простынь и коробку, подумала, что это мусор. Но когда через две недели решила убрать его, увидела торчащие из коробки детские ножки.«У меня прямо всё помутнело!» — вспоминает она.Муж Ирины, приехав на обед, вызвал полицию.Теперь 20-летняя жительница Коврова, мать погибшего мальчика, предстанет перед судом. Обвинение ей предъявлено по статье о неисполнении родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением, и убийством малолетнего с особой жестокостью. Следователи установили, что в период с июля по сентябрь 2024 года у молодой женщины появилась сильная неприязнь к ее годовалому сыну. Причиной стало расставание с его отцом и тот факт, что рождение этого ребенка она не планировала, а малыш еще и был внешне похож на своего папу.Приговор голодомРешив избавиться от сына, женщина оставила его одного в съемной квартире. Без еды и воды, на длительное время. В результате малыш скончался от голода. Чтобы скрыть произошедшее, мать положила тело ребенка, его одежду и игрушки в коробку и вынесла ее в палисадник дома, где снимала жилье.При этом своим родственникам и отцу ребенка она продолжала лгать, сообщая, что сын якобы проводит время с няней.Цинизм и расплатаСама обвиняемая свою вину отрицает. Она утверждает, что в квартире якобы было достаточно еды и воды, и годовалый ребенок мог самостоятельно ими воспользоваться. Однако следствие считает иначе. Важно отметить, что у этой женщины есть еще и трехлетний сын, который сейчас проживает с отцом, так как мать ограничена в родительских правах.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Владимирский областной суд. За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.