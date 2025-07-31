Драматичная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Сочи в Иваново.

Драматичная ситуация развернулась 22 июля на борту самолета, летевшего из жаркого Сочи в Иваново. То, что должно было быть обычным перелетом, внезапно превратилось в настоящую борьбу за жизни. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Ситуация критическаяНа борту самолета сразу четыре пассажира почувствовали себя плохо, сообщил . Один мужчина внезапно потерял сознание, вызвав переполох среди соседей. У другой пассажирки появились пугающие признаки инсульта, что требовало немедленной реакции. У третьего человека резко подскочило давление — ситуация крайне опасная, ведь он недавно перенес инфаркт. И, как будто этого было мало, четвертая дама почувствовала себя настолько плохо, что только усилило общую тревогу в салоне. Атмосфера накалялась, ведь далеко не каждый знает, как помочь в таких экстренных случаях на высоте.Кардиолог на бортуК счастью, в этот критический момент среди пассажиров оказались врачи, которые не растерялись. Кардиолог из Иваново Алла Смирнова мгновенно оценила обстановку, взяла инициативу в свои руки и начала действовать решительно. Она быстро провела необходимые осмотры, сделала инъекции, дала лекарства и постоянно контролировала артериальное давление у пострадавших. Активную помощь ей оказывал еще один медик, летевший этим же рейсом, — терапевт из областного центра Владимирской области Александр Варьян.Их слаженные и четкие действия, профессионализм и хладнокровие стали решающими. Благодаря этому невероятному дуэту, состояние всех внезапных пациентов удалось стабилизировать еще до того, как самолет совершил посадку. Другие пассажиры, наблюдавшие за происходящим, были поражены их уровнем подготовки, квалификацией и тем, как спокойно и уверенно врачи работали в стрессовой обстановке.«Просто выполняла свой долг»По прибытии в Иваново бригады скорой помощи оперативно доставили всех нуждающихся в больницы. Позднее стало ясно, что своевременная помощь Аллы Смирновой и Александра Варьяна оказалась решающей — без них последствия для здоровья пострадавших могли быть намного серьезнее, передала «».История облетела СМИ, и теперь медикам поступают слова благодарности от спасенных пассажиров и их близких. Врачи и медицинские работники Ивановской области уже выразили восхищение профессионализмом Аллы Смирновой, а власти Иваново и департамент здравоохранения рассматривают вопрос о ее награждении.Сама Алла Смирнова скромно говорит, что просто выполняла свой врачебный долг, но пассажиры уверены, что им невероятно повезло оказаться на борту именно с такими неравнодушными и высококвалифицированными специалистами.