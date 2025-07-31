Арт-объекты: семья глухарей и подстаканник.

В Кольчугино появились новые арт-объекты: семья глухарей и подстаканник. Выбор этих образов не случаен. Окрестности Кольчугино исторически славились обилием глухарей, а подстаканники являются символом известного кольчугинского бренда, прославившего город далеко за пределами области.Эти инсталляции – часть масштабного проекта «Пешеходный маршрут по улицам города Кольчугино, рожденного металлом», реализуемого в настоящее время.Ранее глава районной администрации Алексей Андрианов рассказывал о реализации этого проекта, выигравшего конкурс министерства предпринимательства и туризма и получившего финансирование в размере 5,2 млн рублей.Общая протяженность маршрута составляет 3,9 км и включает в себя 11 объектов показа: шесть музеев и музейных пространств, среди которых историко-краеведческий музей «Летопись родного края», центр истории «Заводов Кольчугина», частная арт-коллекция «Лягушки-путешественницы».Маршрут позволит туристам прогуляться по набережной, площади купца Кольчугина и улице Ленина. На протяжении всего маршрута планировалось установить несколько арт-объектов, таких как «Семья глухарей»; «Самолет АНТ-2», «Подстаканник», светящаяся стела «Атом».В районной администрации подчеркнули, что все устанавливаемые арт-объекты тесно связаны с историей Кольчугино и призваны стать элементами в концепции узнаваемости города, над которой сейчас работает администрация. Они не только украсят город, но и предоставят возможность наслаждаться искусством прямо на улице.Помимо арт-объектов, на маршруте будут установлены навигационные столбы, информационные стенды и световые вывески.