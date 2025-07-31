Финансовую поддержку получат 23 муниципальных образования Владимирского региона.

В 2025 году на переселение жителей Владимирской области из аварийного жилья выделили 626,5 млн рублей. Эти средства от Фонда развития территорий, а также из областного и местных бюджетов, в рамках федерального проекта «Жилье» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» направят на решение вопроса с расселением.Как в пресс-службе областного правительства, финансовую поддержку получат 23 муниципальных образования региона. В их число входят крупные города, такие как Владимир, Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Ковров, Кольчугино, Муром и Юрьев-Польский, а также ряд поселков и сельских поселений. Среди них — Балакирево, Мстёра, Уршельский, Мезиновский, Степанцевское, Октябрьское, Второвское, Ивановское, Бавленское и Малышевское.В настоящее время формируется долгосрочная областная адресная программа по расселению аварийного жилья, рассчитанная на шесть лет. По предварительным данным Фонда развития территорий, в период с 2025 по 2030 год Владимирская область получит из федерального бюджета не менее 2 миллиардов рублей на эти цели.