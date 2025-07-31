Во всей Владимирской области официально разрешено для купания всего 12 мест.

Жителям Владимирской области стоит быть особенно осторожными при выборе мест для купания этим летом. Серьёзные бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в популярном водоеме Семязино, что создает прямую угрозу здоровью отдыхающих.Во всей Владимирской области официально разрешено для купания всего 12 мест, при этом в самом Владимире таких зон нет вовсе. Купание во многих водоёмах запрещено либо из-за загрязнения, либо по причине отсутствия оборудованных пляжей.Местные жители выражают серьезную обеспокоенность, обращаясь с жалобами в «Народный фронт». Люди обеспокоены тем, что в разгар летнего сезона им негде легально и безопасно купаться, особенно остро эта проблема стоит в густонаселенных районах, где нет альтернатив.Несмотря на необходимость проведения анализов воды и её очистки, администрация пока бездействует. В связи с этим «Народный фронт» обратился в Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области с просьбой провести проверку водоемов, а также к администрации Владимирской области с призывом заняться очисткой водных объектов.Напомним, с начала лета на водоёмах региона уже погибли 11 человек, включая одного ребенка, что подчеркивает важность соблюдения правил безопасности и выбора только разрешенных мест для отдыха.