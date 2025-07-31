На него был наложен 3-летний запрет на въезд в РФ.

В Александрове Владимирской области сотрудники ДПС остановили машину. Выяснилось, что у водителя фальшивые документы. Кроме этого, на него был наложен 3-летний запрет на въезд в РФ. Однако он захотел вернуться. Для этого четыре раза нарушил закон и даже сменил ФИО. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Пробирался лесами34-летний нелегал-рецидивист, которого задержали владимирские правоохранители — родом из Таджикистана. В прошлом, за административные нарушения суд запретил ему въезд в Россию на три года, но мириться с таким решением мужчина не захотел, поэтому придумал целый план для нелегального въезда в страну. Реализацию своей схемы он начал со смены имени.«В целях свободного нахождения на территории России прошел процедуру смены фамилии и получил заграничный паспорт. После этого на машине пересек Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь», — рассказали в прокуратуре по Владимирской области.Границу мигрант пересекал незаконно. В месте, где не было контрольно-пропускных пунктов, поэтому «лесами» ему удалось избежать встречи с пограничниками.Сделка на вокзалеПосле нелегал добрался до столицы, где нашел «товарищей», у которых приобрел поддельные документы. Перечень бумаг был колоссальных размеров и включал в себя: патент, подтверждающий право на временную возможность работать, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранца по месту пребывания и документ, подтверждающий прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.Также мужчина получил загранник гражданина Таджикистана, в котором были проставлены поддельные оттиски дата-штампов о выезде из России через границу с Казахстаном на машине в Саратовской области и въезде обратно на следующий день. Это создавало видимость законного пребывания на территории РФ.Однако план рухнул, когда мигрант поехал во Владимирскую область. В Александровском районе его машину остановили полицейские. Правоохранителям он показал фальшивые документы, которых не было в базах данных.Случайно остановилиПротив мигранта возбудили дело. Он даже полностью признал свою вину во время расследования. Но все-таки это не помогло ему остаться на территории РФ. Суд оштрафовал нелегала на 200 000 рублей и принял решение о депортации.Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан и ждет, когда приговор вступит в законную силу.