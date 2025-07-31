Во Владимире с 4 августа начнёт полноценно действовать система платных парковок. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов. Стоимость – 40 рублей в час. Платный режим будет действовать

Во Владимире с 4 августа начнёт полноценно действовать система платных парковок. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов. Стоимость – 40 рублей в час. Платный режим будет действовать ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме воскресений и праздников — в эти дни парковка останется бесплатной. Первый этап охватит улицы Княгининскую, Девическую, Ильича, Никитскую, 1-ю и 2-ю