Огромный уличный рекламный баннер, напечатанный водостойкими, устойчивыми к ультрафиолету чернилами, может служить годами. Многометровый плакат из баннерной ткани или сетки:
- не боится осадков,
- наружный рекламный баннер спокойно выносит температурные перепады,
- осевшую на нем пыль легко смыть,
- его можно перемещать с места на место,
- в свернутом состоянии он может лежать на складе неограниченное количество времени,
- сольвентные чернила не выцветают на солнце,
- рекламная растяжка-баннер может использоваться как крыша или стена временного сооружения: шатра, палатки, киоска.
Виды баннеров и наши возможности
Типография Sdmedia24 печатает баннеры в москве
и можем напечатать рекламный баннер любого размера. Если изображение очень велико, оно будет собрано из нескольких частей. Швы получаются чрезвычайно прочными: они свариваются или проклеиваются специальным клеем. «Составные» изображения могут закрывать целые фасады домов. Обычно такие огромные плакаты изготавливают из сетки – ячеистого материала, более легкого, чем баннерная ткань.
Рекламные баннеры на домах
Рекламные баннеры на домах, выполненные из сетки, пропускающей свет и воздух, часто скрывают ремонтные и реставрационные работы. Находящиеся за такой «ширмой» рабочие не привлекают внимания прохожих, а сами хорошо видят улицу. Ячейки уменьшают парусность полотна, такой плакат более устойчив к ветровым нагрузкам.
Рекламный баннер на здании обычно размещают на глухой стене. Он может крепиться прямо на стену или на специальную конструкцию. Для его установки требуется бригада опытных монтажников. Если такая глухая стена находится на принадлежащем вам строении, то организовав подобное рекламное место, можно получать дополнительный доход.
Прежде чем заказать баннер, рекламный щит надо обследовать: узнать у владельца места точный размер, под какой материал он рассчитан, способ крепления. При кратковременных акциях на щиты клеят бумажные плакаты. Они печатаются на специально предназначенной для уличного использования бумаге. Но даже самая лучшая бумага недолговечна.
Временные и долгосрочные баннеры
Для долгосрочных рекламных кампаний используют односторонние и двухсторонние плакаты из баннерной ткани. Надежно закрепленные рекламные баннеры на улице стоят годами, не теряя первоначальной яркости. Они уязвимы только для вандалов, влага и солнце им не страшны.
Временные рекламные вывески-баннеры не требуют согласования. Их обычно вывешивают над входом открывающихся магазинов и других учреждений, пока не будут готовы стационарные конструкции. Кстати, такая вывеска может использоваться долго: баннер материал прочный.