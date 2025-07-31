Звонит мне, значится, сегодня друг Вовик и возмущается:
- Ты представляешь! Совсем эта наша московская элита оборзела! Поехал я сегодня на лыжах покататься. Забрался на склон, лыжи нацепил, очки, все как положено. Только начал спуск, набираю скорость, вдруг какой-то гаденыш меня подрезает, задевает мои лыжи, я падаю, а он останавливается и начинает на меня матом переть. Ну, я вообще-то парень сдержанный, но от такой наглости меня аж передрнуло! Я его догоняю, и палкой по башке как е%ну, потом в глаз, потом с ноги по печени... Кепка с него слетела, смотрю, харя какая-то знакомая вроде... Пригляделся - ну точно, Лужков б%я!.
Я ему:
- "Ты, Михалыч, ох%ел что ли совсем? Кто так ездит-то?".
А он мне: - "Паки, паки... Иже херувимы! Извините, говорит, Вла
