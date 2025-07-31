34-летний гражданин Таджикистана осужден за четыре миграционных нарушения. Мужчина незаконно въехал в Россию, использовал поддельные документы и пытался скрыть свою личность, чтобы

34-летний гражданин Таджикистана осужден за четыре миграционных нарушения. Мужчина незаконно въехал в Россию, использовал поддельные документы и пытался скрыть свою личность, чтобы остаться в стране. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Зная о трехлетнем запрете на въезд в Россию, осужденный сменил фамилию, получил новый паспорт и пересек границу через Беларусь. В Москве он приобрел поддельные