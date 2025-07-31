В Москве он получил от неизвестного лица поддельные документы

Александровский городской суд вынес приговор 34-летнему гражданину Таджикистана, который обвинялся в четырех преступлениях в сфере миграции.Как суд, мужчина, зная о трехлетнем запрете на въезд в Россию из-за ранее совершенных административных правонарушений, сменил фамилию в Таджикистане и получил новый загранпаспорт. После этого, в апреле 2024 года, он незаконно пересек границу России с Беларусью, где отсутствуют контрольно-пропускные пункты.Позже, уже в Москве, он получил от неизвестного лица поддельные документы: патент на работу, отрывные части уведомлений о прибытии и документ о дактилоскопической регистрации. Кроме того, он обзавелся загранпаспортом Таджикистана с поддельными оттисками штампов о выезде и въезде в Россию через Казахстан, чтобы создать видимость законного пребывания.В апреле текущего года мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Александровском районе, где предъявил эти поддельные документы, после чего был задержан. В суде он полностью признал свою вину.