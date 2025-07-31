Детский лагерь «Вольный ветер. Отдохнем верхом» в деревне Липна Петушинского района закрыли на 45 суток после вмешательства Роспотребнадзора области. Сначала в ведомство обратился

Детский лагерь «Вольный ветер. Отдохнем верхом» в деревне Липна Петушинского района закрыли на 45 суток после вмешательства Роспотребнадзора области. Сначала в ведомство обратился гражданин, который пожаловался на многочисленные нарушения. Проверка это подтвердила. Так, у ИП Быстровой А.В. нет санэпидемзаключения, медкнижек с результатами обследований и аттестацией самой Быстровой и ее сотрудников. В спальнях детей нет индивидуальных