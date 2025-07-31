Владимирская спортсменка Анжелика Османова из Юрьев-Польского показала отличный результат на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Она вошла в топ-10 лучших стрелков. Об этом сообщили в

Владимирская спортсменка Анжелика Османова из Юрьев-Польского показала отличный результат на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Она вошла в топ-10 лучших стрелков. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта области. В этом году соревнования, собравшие 900 участников из 35 стран, проходят во французском Шатару. Анжелика Османова выступила в составе сборной России. В стрельбе из