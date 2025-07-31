На этой выделено 301 млн рублей из областного бюджета.

Во Владимире в самом разгаре работы по программе «Благодвор», инициированной губернатором области Александром Авдеевым. В этом году планируют обновить 78 дворов и прилегающих территорий на 301 млн рублей из областного бюджета. Об этом сообщают местные власти.Уже определены подрядчики для 50 объектов, а работы идут полным ходом на 35 дворах. Список объектов для ремонта был сформирован с учетом предложений и обращений местных жителей. Например, преображается территория у дома №16 по улице Белоконской, где ранее установили игровую площадку.Как сообщил в администрации, область выделит дополнительные средства на благоустройство еще 6 дворов.Также отметим, что благоустройство дворовых территорий идет по всему региону. Так, в Александровском районе проходит масштабная кампания по благоустройству. Парк культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова после благоустройства стал любимым местом отдыха для горожан всех возрастов. В районе уже благоустроено 11 общественных пространств и 31 двор.