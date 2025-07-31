Это особенно актуально при отключениях мобильного интернета.

Владимира рассматривает возможность оплаты парковки через терминалы, чтобы решить проблему, возникающую при отсутствии мобильного интернета и невозможности использования мобильного приложения, как сообщил глава города Дмитрий Наумов.Кроме того, в городе изучается вопрос организации парковочных мест вблизи медицинских учреждений. В качестве эксперимента пилотная парковка уже функционирует у больницы Красный крест.во Владимире завершился эксперимент с платными парковками в центре города, где стоимость стоянки составляла 1 рубль в час. В настоящее время ведется анализ результатов этого эксперимента. Подрядчика, который будет заниматься организацией платных парковок в дальнейшем, планируют выбрать на основе 19 критериев. После выбора с ним будет заключен договор, и будет определено количество улиц, где парковка станет платной.