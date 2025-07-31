«На ваш огород напали!» Художник Мишкин разрисовал случайный вагончик в саду «Водолей» во владимирском районе Энергетик. Фотографиями он поделился в своих соцсетях. Из поста художника

«На ваш огород напали!» Художник Мишкин разрисовал случайный вагончик в саду «Водолей» во владимирском районе Энергетик. Фотографиями он поделился в своих соцсетях. Из поста художника Мишкина во «ВКонтакте» «Валера! Говорила я тебе забор ставить надо, идите прогоняйте как хотите!» Кто играл в Heroes 3, есть шансы в сражении, как думаете? А если магии дать дачной