Во Владимирской области стартовал уникальный для России инвестпроект в сфере сельского хозяйства — выращивание голубики в контейнерах. Инновационная технология позволяет получать

Во Владимирской области стартовал уникальный для России инвестпроект в сфере сельского хозяйства — выращивание голубики в контейнерах. Инновационная технология позволяет получать вкусную и полезную ягоду в контролируемых условиях с капельным орошением, рассказали в облправительстве. В настоящее время высажено 30 гектаров голубики, а к концу сезона площадь плантаций достигнет 110 гектаров. Проект реализуется компанией «АгроПлант» при