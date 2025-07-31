Ранее покупка билетов из листа ожидания требовала от пользователя круглосуточного доступа к сети.

Банк ВТБ совместно с РЖД запустил новый сервис, который позволяет пассажирам автоматически покупать билеты из листа ожидания на поезда дальнего следования. Новая опция доступна при поездках внутри страны для клиентов любых банков.Теперь при отсутствии места в выбранном поезде пассажиры могут заранее в личном кабинете на сайте РЖД привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только кто-то сдаст билет и место в поезде освободится, система сама спишет средства и оформит поездку без участия человека. Очередь в листе ожидания формируется в порядке добавления.«ВТБ продолжает развивать цифровые решения в партнерстве с ключевыми игроками транспортной отрасли. В первом полугодии 2025 года на сайте РЖД пассажиры совершили порядка 14,7 млн операций – покупали, возвращали и обменивали билеты. При этом за этот же срок в листе ожидания было создано около 1,8 млн заявок. Автоматизация части этих процессов — пример того, как банковские технологии позволяют сделать привычные сервисы более удобными и надежными для миллионов людей», - прокомментировал Игорь Острейко, руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ, старший вице-президент.Ранее покупка билетов из листа ожидания требовала от пользователя круглосуточного доступа к сети интернет и внимательности для своевременной реакции на полученное уведомление о забронированных местах. Заявка в лист ожидания могла быть обработана в любое время суток, в том числе и ночью, а на оплату забронированных билетов выделено ограниченное время - 2 часа. Совместная разработка ВТБ и РЖД избавляет пассажиров от необходимости постоянно отслеживать появление билетов, при этом в лист ожидания можно встать группой до 4 человек, например, всей семьёй. В таком случае система купит билеты сразу на всех, если их достаточное количество появится в ней одновременно. Кроме того, сервис позволяет выбрать, какое место нужно пассажиру: верхнее, нижнее или любое, - и тип вагона. Соответственно, система будет отслеживать только билеты, подходящие под параметры пассажира.«Цифровизация клиентских сервисов — один из наших приоритетов. Благодаря сотрудничеству с ВТБ мы повысили удобство оформления поездок и сделали использование листа ожидания более эффективным. Это также позволит рациональнее распределять пассажиропотоки и повышать заполняемость поездов», - Николай Костенко, начальник Департамента Пассажирских перевозок ОАО «РЖД».Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 2W5zFJ6Cg9E