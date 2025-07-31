Храм Флора и Лавра в Суздальском районе спасут от разрушения.

Храм Флора и Лавра в Суздальском районе спасут от разрушения.Губернаторна личном приеме принял православного добровольца Владимира, обеспокоенного судьбой храма Флора и Лавра в селе Суворотском Суздальского района.Этот храм с колокольней, построенный в 1890 году в псевдорусском стиле, является памятником культурного наследия регионального значения и отличается уникальными архитектурными решениями.После закрытия в 1930 году здание использовалось как склад. Сейчас, несмотря на аварийное состояние, в небольшой части храма возобновлены богослужения.По итогам приема граждан губернатор поручил включить храм в государственную программу «Культурное наследие Владимирской области» на следующий год, благодаря чему будут проведены необходимые реставрационные работы.Ежегодно в рамках этой программы восстанавливаются три объекта в Александровском, Суздальском районах и Собинском муниципальном образовании.