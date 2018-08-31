День трезвости. 1 сентября в магазинах Владимирской области запрещена продажа спиртного.

День трезвости. 1 сентября в магазинах Владимирской области запрещена продажа спиртного. Сухой закон распространяется не только на крепкие спиртные напитки, но и на пиво, вино и алкогольные коктейли. Основания – региональный закон, принятый в 2014 году. Запрет не распространяется на кафе, бары, рестораны. Отметим, что наш регион далеко не единственный в России, в котором власти вводят дополнительные ограничения времени продажи спиртного. Так в Ульяновской области, например, алкоголь крепостью свыше 15 градусов не продают каждые субботу и воскресенье.