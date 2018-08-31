31.08.2018

2018-08-31 09:55:05

2 сентября исполняется 95 лет со дня образования патрульно-постовой службы полиции

Роман Запорожец (командир ОБ ППС УМВД России по городу Владимиру): "Главный ресурс повышения законности и правопорядка - это профессиональные кадры"





Во все времена она по праву звалась и сейчас зовется самой народной службой полиции: сотрудники, патрулируя улицы, скверы, парки, другие общественные места, всегда на виду. Зачастую они первыми прибывают в места, где людям нужна помощь. Именно поэтому по работе сотрудников ППСп граждане судят о работе полиции в целом.

Среди всех подразделений патрульно-постовая служба самая многочисленная, а сама служба - одна из самых непростых. Ведь, как правило, от первоначальных действий сотрудников ППСП на месте происшествия, во многом зависит успех в раскрытии преступления.

Спектр стоящих перед сотрудниками ППСп задач очень широк: от простого «показать дорогу» до раскрытия тяжких преступлений и обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий государственного и международного уровня.

Нередко результативность работы подразделения зависит не только от личных качеств и профессиональной подготовки отдельных сотрудников, но и от умения слаженно действовать в коллективе. Хорошо спланированная и организованная работа положительно сказывается на динамике результативности оперативно-служебной деятельности подразделения. За 8 месяцев 2018 года сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по городу Владимиру пресечено около 8000 административных правонарушений, раскрыто более 80 преступлений, задержано более 140 граждан, находившихся в розыске. В марте этого года в ночное время суток наряд ППСп в составе двух сотрудников полиции получил от оперативного дежурного сообщение о том, что у одного из городских кафе произошел конфликт, в результате которого один из участников получил ножевое ранение, а ещё несколько скрылись в неизвестном направлении. Спустя несколько минут по указанному адресу прибыл наряд ППС. Собрав первоначальную оперативную информацию, в том числе, установив приметы подозреваемых у свидетелей происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы предприняли ряд мер, в результате которых подозреваемые были задержаны менее чем через час.

Весной сотрудники полиции, несущие службу в одном из районов областного центра в составе наряда ППС, обратили внимание на гражданина, который стоял у одного из домов, заметно нервничал и постоянно оглядывался по сторонам. Сотрудники патрульно-постовой службы обратились к нему с целью проверки документов и вероятной причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков. В дальнейшем в присутствии понятых в ходе личного досмотра сотрудники ППСп обнаружили и изъяли у гражданина более 60 полиэтиленовых свертков. Экспертами было установлено, что в них находились синтетические наркотики.

Подобных примеров служебной деятельности можно привести немало, говоря о сотрудниках ОБ ППСп УМВД России по городу Владимиру и подразделениях, которые находятся в районах.

Сегодня подразделения патрульно-постовой службы полиции располагают возможностью использования широкого спектра специальных средств вооружения, техники, служебных животных. Вместе с тем, главным ресурсом повышения законности и правопорядка остается «человеческий фактор» - обучение, воспитание, повышение профессионального уровня, требовательности к себе и подчиненным.

Уже долгое время батальон патрульно-постовой службы полиции является «кузницей кадров» для всех подразделений органов внутренних дел. Сотрудники, прошедшие нелёгкую школу патрульно-постовой службы, впоследствии успешно выполняют обязанности участковых, оперативников, становятся руководителями служб и подразделений. Все они отмечают, что ППС – это отличный старт для тех, кто хочет связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.



Сергей Катков (МО МВД России "Гусь-Хрустальный"): «Патрульно-постовая служба всегда на передовой!»





Для Сергея Каткова желание помогать тем, кто охраняет общественный порядок и безопасность в родном городе Гусь-Хрустальный стало основной для принятия решения о службе в полиции. Закалка службой в десантных войсках, отличная физическая подготовка и умение основательно подходить к решению поставленных задач способствовали освоению профессии.

Начался профессиональный путь будущего сотрудника подразделения патрульно-постовой службы с должности помощника участкового уполномоченного полиции.

- Вникая в профессию, общался с разными людьми и старался анализировать каждое своё действие, работая над исправлением ошибок. Сейчас, благодаря полученному опыту, регулярной служебной подготовке, наставникам, которые помогали и продолжают помогать, чувствую себя гораздо уверенней, - говорит полицейский 2-го отделения мобильного взвода отдельной роты ППС МО МВД России «Гусь-Хрустальный».

Коллеги отзываются о Сергее Каткове как о молодом и перспективном сотруднике, отчетливо понимающем всю серьезность и важность обязанностей, возложенных законом. Сам же он уверен, что самое главное в профессии - быть полезным!

- Мы всегда на передовой событий, часто первыми прибываем туда, где в помощи нуждаются люди или действуем в инициативном порядке, поэтому на ошибку права не имеем. Что самое главное в профессии? Наверное, благодарность, которую ты видишь и слышишь от граждан.









Александр Лапчев (Отд МВД России по Гороховецкому району): «Стараюсь достойно нести службу!»





Старший сержант полиции Александр Лапчев на службу в органы внутренних дел поступил в 2015 году, после окончания факультета физической культуры педагогического колледжа и службы в армии.

- Конечно, патрульно-постовую службу, как и любую другую правоохранительную деятельность, нельзя назвать простой. От нас требуются знания и четкого соблюдения законов, способность быстро оценивать ситуацию и оперативно реагировать. А ещё очень важно проявлять выдержку и терпение, ведь общаемся с разными гражданами, - говорит старший сержант полиции. - Но осознание того, что я в числе тех, кто защищает граждан, становится стимулом для достойного выполнения своих обязанностей.

Поддерживают и гордятся Александром жена и дочка, ставшие тем самым надежным тылом, который необходим каждому полицейскому.









Андрей Чилин (ОМВД России по Кольчугинскому району): «Стараюсь быть мудрым наставником»





В ОМВД России по Кольчугинскому району патрульно-постовая служба является одной из самых многочисленных. Большинство её сотрудников только начинают свой служебный путь, поэтому принцип взаимопомощи, наставничества со стороны более опытных коллег имеет для них серьезное значение.

- Мне очень важно найти общий язык и взаимопонимание с каждым из «новобранцев», чтобы они понимали, что ко мне, как к руководителю, всегда можно обратиться за советом и получить ответы на любые вопросы, - говорит командир ОВ ППС Андрей Чилин. - Приятно наблюдать, как из молодых неопытных парней и девушек «вырастают» перспективные офицеры, настоящие защитники безопасности граждан.

Андрей Чилин считает, что служба в ППС даёт такой опыт и знания, которые едва ли можно обрести где-то ещё, потому уверен, что начинать службу в органах внутренних дел стоит именно с ППС.









Наталья Соловьева (ОМВД России по Судогодскому району): «Главное, чтобы коллектив был крепким и семейный тыл надежным»





В составе патрульно-постовых патрульных нарядов полиции сегодня все чаще можно видеть женщин, которые так же, как и мужчины, патрулируют улицы, прибывают на сообщения о преступлениях, охраняют общественный порядок и общественную безопасность на вверенной территории, находятся на суточных дежурствах и отправляются в командировки. Яркий пример - полицейский кинолог отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по Судогодскому району старший лейтенант полиции Наталья Соловьева. Как сотрудник полиции она обладает сильными волевыми качествами, энергичностью и мужеством. Как женщина - покоряет окружающих обаянием и дарит теплоту.

В органах внутренних дел Наталья служит более 12 лет. Результативность её совместной со служебным псом работы регулярно отмечается руководством на разных уровнях. Только за этот год тандемом было выявлено и пресечено более 120 административных правонарушений, раскрыты несколько краж. Опытный сотрудник Наталья Соловьева отмечает, что только регулярная служебная подготовка может стать основой для успешной работы. Но тут же добавляет, что без поддержки семьи едва ли служба была бы такой успешной. Дома маму и жены с очередного суточного дежурства всегда с нетерпением ждут муж и трое детей.

В профессиональный праздник Наталья Соловьева желает всем своим коллегам крепкого коллектива и надежного семейного тыла!











Юлия Фролова (ОМВД России по Суздальскому району): «Сотрудники ППС в полной мере справляются со своими обязанностями»





Временно исполняющим обязанности командира патрульно-постовой службы ОМВД России по Суздальскому району является сержант полиции Юлия Фролова. В полиции она служит почти 10 лет и за это время ни разу о сделанном выборе не пожалела. Как и коллеги, которые видят в хрупкой девушке настоящего командира: стойкого, способного принимать взвешенные решения, брать на себя ответственность и всегда помогать сотрудникам, которые только поступили на службу.

- Патрульно-постовая служба всегда «кузницей кадров» была, а раз уж так повелось, то кадры должны быть самыми лучшими. Судя по отзывам горожан и гостей города (которых в течение года в Суздале бывает масса), сотрудники в полной мере справляются со своими обязанностями. И я рада, что являюсь частью коллектива, способного защитить город от нарушителей закона, - говорит Юлия Фролова.

В канун профессионального праздника сержант полиции Юлия Фролова желает всем своим коллегам сил, здоровья и успехов в нелегком деле охраны порядка!











Командир взвода ОР ППС МО МВД России «Муромский» старший лейтенант полиции Дмитрий Амплеев на службу в органах внутренних дел поступил в 1996 году, сразу же в подразделение ППС. Вместе с коллегами патрулировал улицы, охраняя общественный порядок в родном городе. По долгу службы несколько раз был в командировках на Северном Кавказе, после одной из которых награжден медалью "За отвагу". Сегодня он руководит целым подразделением, которому передает свой накопленный опыт.

- Молодые ребята, которые полны здоровья и сил, нередко слишком импульсивны. Наставляю, учу, направляю. Конечно, меланхоликам на такой службе будет непросто, сотрудники ППС ведь на улицах работают, потому всегда должны быть готовы к любой ситуации. Важно, чтобы действовал быстро, но в тоже время грамотно, не впадал в ступор

Чтобы ни случилось, нужно не терять самообладания. Ведь изюминка нашей работы в том, что никогда не знаешь, что тебя ждёт. Нужно быть готовым действовать в любых обстоятельствах: и физически, и морально.

