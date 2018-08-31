Актриса Екатерина Климова поддалась всеобщему тренду на
селфи без макияжа. Поклонники оценили откровенный жест звезды.
Актриса Екатерина Климова поддалась всеобщему тренду на
селфи без макияжа. Поклонники оценили откровенный жест звезды.
Климова опубликовала в своем микроблоге пару фотографий, на
которых она запечатлена без мейкапа. На снимках артистка загадочно улыбается камере.
Поклонники заметили, что 40-летняя Екатерина отлично
выглядит для своих лет. Мама четверых детей кажется совсем юной без
декоративной косметики. У нее нет выраженных морщин, синяков под глазами, здоровый
цвет лица, и это несмотря на плотный рабочий график и постоянную заботу о
наследниках. Особо знаменитость хвалили за естественность, ведь не каждая звезда
в ее возрасте может похвастаться этим.
"Просто не оторвать глаз!!!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Вы мой идеал, Екатерина! 🙏😊 Спасибо за такую вашу внутреннюю и внешнюю
красоту💐 Как только удаётся при таком активном образе
жизни, в голове не укладывается😏
Восхищаюсь! 🤗", "Как же приятно смотреть на
натуральное красоту...без перекачанных губ..и так далее... Умница, красавица,
талантливая...", "Просто прелестна)) Причем, естественная красота, что
такая редкость в наше время!", "Екатерина,вы невероятная красотка!и при
этом будучи многодетной мамой,ну шик👌!поделитесь секретом,как сохранить такие шикарные
волосы при таком количестве беременностей?😯генетика?спасибо", – писали восхищенные
фолловеры.
Напомним, что у Климовой четыре ребенка от трех браков. Две
девочки и два мальчика – Елизавета Хорошилова, Корней Петренко, Матвей Петренко
и Бэлла Месхи. В одном из последних интервью Екатерина посетовала, что быть
многодетной матерью очень тяжело. Однако у актрисы никогда не возникало даже
мыслей о том, чтобы сделать аборт, хотя и не все ее дети были запланированы. По
словам звезды, порой у нее не хватает времени на общение с отпрысками. Но Климова
не может жить без профессии, поэтому вынуждена совмещать карьеру и материнство.