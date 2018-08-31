Актриса Екатерина Климова поддалась всеобщему тренду на селфи без макияжа. Поклонники оценили откровенный жест звезды.

Актриса Екатерина Климова поддалась всеобщему тренду населфи без макияжа. Поклонники оценили откровенный жест звезды.Климова опубликовала в своем микроблоге пару фотографий, накоторых она запечатлена без мейкапа. На снимках артистка загадочно улыбается камере.Поклонники заметили, что 40-летняя Екатерина отличновыглядит для своих лет. Мама четверых детей кажется совсем юной бездекоративной косметики. У нее нет выраженных морщин, синяков под глазами, здоровыйцвет лица, и это несмотря на плотный рабочий график и постоянную заботу онаследниках. Особо знаменитость хвалили за естественность, ведь не каждая звездав ее возрасте может похвастаться этим."Просто не оторвать глаз!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Вы мой идеал, Екатерина! 🙏😊 Спасибо за такую вашу внутреннюю и внешнююкрасоту💐 Как только удаётся при таком активном образежизни, в голове не укладывается😏Восхищаюсь! 🤗", "Как же приятно смотреть нанатуральное красоту...без перекачанных губ..и так далее... Умница, красавица,талантливая...", "Просто прелестна)) Причем, естественная красота, чтотакая редкость в наше время!", "Екатерина,вы невероятная красотка!и приэтом будучи многодетной мамой,ну шик👌!поделитесь секретом,как сохранить такие шикарныеволосы при таком количестве беременностей?😯генетика?спасибо", – писали восхищенныефолловеры.Напомним, что у Климовой четыре ребенка от трех браков. Дведевочки и два мальчика – Елизавета Хорошилова, Корней Петренко, Матвей Петренкои Бэлла Месхи. В одном из последних интервью Екатерина посетовала, что бытьмногодетной матерью очень тяжело. Однако у актрисы никогда не возникало дажемыслей о том, чтобы сделать аборт, хотя и не все ее дети были запланированы. Пословам звезды, порой у нее не хватает времени на общение с отпрысками. Но Климоване может жить без профессии, поэтому вынуждена совмещать карьеру и материнство.