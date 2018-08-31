Юлию Тимошенко застали на утренней спортивной тренировке. Снимок появился в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей.

Юлию Тимошенко застали на утренней спортивной тренировке. Снимок появился в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей.Для пробежки политикнадела черную майку с очень глубоким декольте и такого же цвета спортивную шапку.Некоторые фолловеры Facebook не узнали Тимошенко без ее знаменитой косы и макияжа.Фотографией на своейстранице в Facebook поделилась журналистка Жанна Жукова. Девушкавосхитилась прекрасной физической формой Тимошенко. "Бабушка Юля, говорите?Хочу выглядеть так же, когда мне будет 57", – написала автор поста.Интернет-пользователи отреагировали наснимок неоднозначно. Некоторые принялись шутить, предложив президенту УкраиныПетру Порошенко сделать ответный ход. "Покажи в ответ пузо!", – написал один изюзеров. Другие посчитали, что политику негоже показываться в столь откровенномвиде перед народом.А третьи похвалили Тимошенко за прекрасныйвнешний вид. "Красивая! Спортивная! Всем показывает свой пример за здоровыйобраз жизни!", "Согласна: она классно выглядит. Всем бы так в 57", – прокомментировалив соцсети снимок.Напомним, ранее "оранжевая принцесса", выступая перед военными, принимавшими участие вбоевых действиях в Донбассе, рассказала о своем плане по возвращению Крыма подконтроль Киева. По ее словам, этого можно достичь с помощью "мощнойукраинской армии" и Будапештского меморандума. В свою очередь членСовета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает,что такие заявления Тимошенко связаны с предстоящими выборами президента Украины.