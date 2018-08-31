Юлию Тимошенко застали на утренней спортивной тренировке. Снимок появился в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей.
Юлию Тимошенко застали на утренней спортивной тренировке. Снимок появился в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей.
Для пробежки политик
надела черную майку с очень глубоким декольте и такого же цвета спортивную шапку.
Некоторые фолловеры Facebook не узнали Тимошенко без ее знаменитой косы и макияжа.
Фотографией на своей
странице в Facebook поделилась журналистка Жанна Жукова. Девушка
восхитилась прекрасной физической формой Тимошенко. "Бабушка Юля, говорите?
Хочу выглядеть так же, когда мне будет 57", – написала автор поста.
Интернет-пользователи отреагировали на
снимок неоднозначно. Некоторые принялись шутить, предложив президенту Украины
Петру Порошенко сделать ответный ход. "Покажи в ответ пузо!", – написал один из
юзеров. Другие посчитали, что политику негоже показываться в столь откровенном
виде перед народом.
А третьи похвалили Тимошенко за прекрасный
внешний вид. "Красивая! Спортивная! Всем показывает свой пример за здоровый
образ жизни!", "Согласна: она классно выглядит. Всем бы так в 57", – прокомментировали
в соцсети снимок.
Напомним, ранее "оранжевая принцесса", выступая перед военными, принимавшими участие в
боевых действиях в Донбассе, рассказала о своем плане по возвращению Крыма под
контроль Киева. По ее словам, этого можно достичь с помощью "мощной
украинской армии" и Будапештского меморандума. В свою очередь член
Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает,
что такие заявления Тимошенко связаны с предстоящими выборами президента Украины.